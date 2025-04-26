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Мошенник на миллион: в Ирпене мужчина незаконно присвоил землю и продал ее

22:30, 26 апреля 2025
Территориальной общине нанесен ущерб на сумму свыше миллиона гривен.
Мошенник на миллион: в Ирпене мужчина незаконно присвоил землю и продал ее
Фото: 24tv.ua
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В Киевской области будут судить мужчину, который использовал поддельный документ, завладел землей в городе Ирпень, а затем легализовал ее через продажу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает региональная полиция.

Установлено, что мужчина при государственной регистрации права собственности предоставил заведомо поддельный документ, на основании которого незаконно оформил земельный участок на себя.

Позднее, чтобы придать сделке законный вид, он заключил договор купли-продажи — фактически легализовав имущество, полученное преступным путем.

Таким образом территориальной общине был нанесен ущерб на сумму более одного миллиона гривен.

Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по фактам мошенничества, использования поддельного документа и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

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мошенник Ирпень

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