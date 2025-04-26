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Шахрай на мільйон: в Ірпені чоловік незаконно привласнив землю та продав її

22:30, 26 квітня 2025
Територіальній громаді завдано збитків на суму понад мільйон гривень.
Шахрай на мільйон: в Ірпені чоловік незаконно привласнив землю та продав її
Фото: 24tv.ua
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На Київщині судитимуть чоловіка, який використав підроблений документ, заволодів землею в місті Ірпінь, а згодом легалізував її через продаж. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що чоловік під час державної реєстрації права власності надав завідомо підроблений документ, на підставі якого незаконно оформив земельну ділянку на себе.

Згодом, аби надати правочину законного вигляду, уклав договір купівлі-продажу — фактично легалізував майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, територіальній громаді завдано збитків на суму понад мільйон гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактами шахрайства, використання підробленого документа та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

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шахрай Ірпінь

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