Как сократить болеющего работника — разъяснение Гоструда

Специалисты рассказали, что делать, если прошло уже два месяца с момента предупреждения о сокращении.

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Управление инспекционной деятельности Госслужбы по труду в Винницкой области разъяснило, как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения прошло уже два месяца, но работник находится на больничном.

На период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя во время его временной нетрудоспособности, а также во время пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днём, следующим за днём окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, либо первым рабочим днём после окончания отпуска.

Ранее мы писали, чем отличается сокращение численности от сокращения штата работников.

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