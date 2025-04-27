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На Полтавщині горе-батьки побили 2-місячну доньку та залишили її замкненою на дачі

07:36, 27 квітня 2025
Наразі дитина госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні.
На Полтавщині горе-батьки побили 2-місячну доньку та залишили її замкненою на дачі
Фото: pixabay
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На Полтавщині батьки побили свою двомісячну доньку, а потім залишили дитину без нагляду. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, розпочато досудове розслідування за фактами спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження та залишення в небезпеці малолітньої дитини (ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 135 КК України).

За даними слідства, сусідка подружжя з м. Горішні Плавні повідомила правоохоронців, що 26-річна жінка та 35-річний чоловік повернулися в квартиру без своєї двомісячної доньки.

У подальшому правоохоронці встановили, що немовля замкнене в дачному будинку та має тілесні ушкодження. Без нагляду дівчинка перебувала приблизно годину-півтори.

Наразі дитина госпіталізована до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

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