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На Полтавщині викрили масштабну схему розкрадання дизпалива: серед учасників — працівники локомотивного депо

21:26, 26 квітня 2025
Протягом грудня 2024 — квітня 2025 років було привласнено більше 30 тисяч літрів дизпалива.
На Полтавщині викрили масштабну схему розкрадання дизпалива: серед учасників — працівники локомотивного депо
Фото: pol.gp.gov.ua
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На Полтавщині викрито учасників масштабної схеми розкрадання дизпалива. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Наразі затримано 2 жителів Кременчука та повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Окрім цього, їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За даними слідства, учасники групи, серед яких – працівники локомотивного депо, зливали дизельне пальне з паливних баків тепловозів до пластикових каністр. Заповнені каністри переносили на автостоянку і вантажили в автомобілі. У подальшому пальне реалізовували населенню.

У такий спосіб протягом грудня 2024 - квітня 2025 років було привласнено більше 30 тис. літрів дизпалива, а локомотивному депо, за попередніми підрахунками, спричинено понад 1 млн 750 тис. грн збитків.    

Під час обшуків за місцями проживання, в автомобілях учасників групи, а також на території локомотивного депо правоохоронці вилучили близько 70 каністр із дизпаливом, банківські картки, документи, транспортні засоби та інші речові докази.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину. 

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прокуратура Полтава

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