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У Києві 20-річний хлопець побив 16-річну дівчину під час вечірки — справою зайнялася поліція

19:01, 26 квітня 2025
Через побиття неповнолітньої дівчини в Шевченківському районі поліція розпочала кримінальне провадження.
У Києві 20-річний хлопець побив 16-річну дівчину під час вечірки — справою зайнялася поліція
Фото: 24tv.ua
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У Шевченківському районі Києва 20-річний хлопець побив 16-річну дівчину під час вечірки. Правоохоронці розслідують інцидент. Про це повідомляє столична поліція.

За даними слідства, на початку квітня місцева мешканка разом зі знайомими відпочивала у квартирі друзів, де компанія розпивала алкогольні напої.

Під час вечірки між дівчиною та її 20-річним колишнім хлопцем виник конфлікт, у ході якого молодик побив неповнолітню.

За вказаним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

«Для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень потерпілій було надано направлення на проходження судово-медичної експертизи. Наразі тривають слідчі дії, допитуються свідки та очевидці події. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру», — зазначили в поліції.

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