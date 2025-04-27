На Львівщині чоловік ігнорував заборону суду та продовжував тероризувати власну матір — тиран постане перед судом

Чоловік систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї 61-річної матері: ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.

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На Львівщині судитимуть чоловіка, який вчиняв систематичне домашнє насильство над матір’ю. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт проти 37-річного мешканця Пустомитівського району за фактами домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

За даними слідства, чоловік систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї 61-річної матері: ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою. Такі дії призвели до серйозних психологічних страждань і погіршення якості життя потерпілої.

Раніше чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за подібні правопорушення (ст. 173-2 КУпАП). Суд навіть заборонив йому протягом шести місяців проживати разом із матір’ю, однак фігурант проігнорував заборону, залишився в будинку й продовжував вчиняти насильство.

У результаті за публічного обвинувачення прокурорів суд визнав чоловіка винним у невиконанні обмежувального припису (ст. 390-1 КК України) та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Вирок набуде чинності після закінчення строку апеляційного оскарження.

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