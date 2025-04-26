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Україна готова до повного припинення вогню, тепер це має довести Путін, — Макрон

18:24, 26 квітня 2025
Президент Франції заявив: Путін має довести, що він дійсно хоче миру.
Україна готова до повного припинення вогню, тепер це має довести Путін, — Макрон
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Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі із Володимиром Зеленським зазначив, що Україна готова до припинення вогню та хоче співпрацювати з США і Європою для його реалізації. А тепер черга російської сторони.

«Дуже позитивний обмін думками сьогодні з президентом Зеленським в Римі. Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом», - сказав він.

Макрон наголосив, що Україна готова до безумовного припинення вогню.

«Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього», — зазначив французький лідер.

Водночас він зазначив, що наразі крок за Путіним.

«Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він дійсно хоче миру», - каже Макрон.

Президент Франції наголосив, що продовжить роботу в рамках «коаліції рішучих» що була започаткована в Парижі в березні, щоб досягти як припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні.

Як повідомлялося, Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським допустив, що Путін просто «тягне час».

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рф путін Україна війна Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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