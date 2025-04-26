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На Чернігівщині чоловіка засудили за незаконний продаж зброї та боєприпасів

18:06, 26 квітня 2025
Обвинувачений незаконно збув два бойових автомати Калашникова та близько 200 патронів.
На Чернігівщині чоловіка засудили за незаконний продаж зброї та боєприпасів
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Засуджено жителя Ніжина за незаконний продаж зброї. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Так, суд визнав жителя міста Ніжин винним у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурор у суді довів, що чоловік займався придбанням та незаконним зберіганням вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв на території власного домогосподарства для їх подальшої реалізації.

Вказується, що протягом трьох місяців своєї злочинної діяльності обвинувачений незаконно збув два бойових автомати Калашникова та близько 200 патронів.

Під час проведення обшуків місця проживання та гаража зловмисника виявлено і вилучено 2 наступальні осколкові ручні гранати РГН та 120 патронів.

За результатами судового розгляду, з’ясувавши усі фактичні обставини та оцінивши надані докази, Ніжинський міськрайонний суд призначив чоловікові покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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