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WhatsApp припинить працювати на деяких старих моделях iPhone у травні

07:18, 27 квітня 2025
Власників iPhone 5s, 6 і 6 Plus попередили про припинення роботи WhatsApp.
WhatsApp припинить працювати на деяких старих моделях iPhone у травні
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Користувачів WhatsApp попереджають, що сервіс перестане працювати на низці пристроїв уже наступного місяця. Про це повідомляє видання The Sun.

WhatsApp, який належить компанії Meta і має понад два мільярди користувачів по всьому світу, припинить підтримку деяких моделей iPhone у межах оновлення програмного забезпечення. Зараз месенджер працює на пристроях з iOS 12 і новішими версіями, однак з 5 травня для використання WhatsApp буде потрібна мінімум iOS 15.1.

Три моделі iPhone виявилися занадто старими для оновлення до iOS 15:

  • iPhone 5s,
  • iPhone 6,
  • iPhone 6 Plus.

Як зазначає The Sun, власники цих телефонів з 5 травня більше не зможуть надсилати чи отримувати повідомлення у WhatsApp.

Також нагадується, що ці моделі вже певний час не отримують основних оновлень від Apple, що означає не лише втрату нових функцій, а й важливих оновлень безпеки. Деякі популярні додатки, серед яких Spotify та Instagram, також уже перестали працювати на цих пристроях.

iPhone 5s, найстаріший із перерахованих, був випущений ще у 2013 році. У WhatsApp радять оновити пристрій, щоб і надалі мати доступ до нових функцій та бути захищеними від загроз.

«Пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому ми регулярно перевіряємо, які операційні системи ми підтримуємо, і випускаємо оновлення», — повідомили у WhatsApp. — «Щороку ми дивимося, які пристрої та програмне забезпечення є найстарішими та мають найменшу кількість користувачів. Ці пристрої також можуть не мати останніх оновлень безпеки або можуть не мати функціональності, необхідної для роботи месенджера. Перш ніж ми припинимо підтримку вашої операційної системи, ви отримаєте сповіщення у WhatsApp і кілька разів нагадаєте про необхідність оновлення».

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