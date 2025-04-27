WhatsApp прекратит работать на некоторых старых моделях iPhone в мае

Владельцев iPhone 5s, 6 и 6 Plus предупредили о прекращении работы WhatsApp.

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Пользователей WhatsApp предупреждают, что сервис перестанет работать на ряде устройств уже в следующем месяце. Об этом сообщает издание The Sun.

WhatsApp, который принадлежит компании Meta и имеет более двух миллиардов пользователей по всему миру, прекратит поддержку некоторых моделей iPhone в рамках обновления программного обеспечения. Сейчас мессенджер работает на устройствах с iOS 12 и более новыми версиями, однако с 5 мая для использования WhatsApp потребуется минимум iOS 15.1.

Три модели iPhone оказались слишком старыми для обновления до iOS 15:

iPhone 5s,

iPhone 6,

iPhone 6 Plus.

Как отмечает The Sun, владельцы этих телефонов с 5 мая больше не смогут отправлять или получать сообщения в WhatsApp.

Также напоминается, что эти модели уже некоторое время не получают основных обновлений от Apple, что означает не только потерю новых функций, но и важных обновлений безопасности. Некоторые популярные приложения, среди которых Spotify и Instagram, также уже перестали работать на этих устройствах.

iPhone 5s, самый старый из перечисленных, был выпущен еще в 2013 году. В WhatsApp советуют обновить устройство, чтобы и в дальнейшем иметь доступ к новым функциям и быть защищенными от угроз.

«Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно проверяем, какие операционные системы мы поддерживаем, и выпускаем обновления», - сообщили в WhatsApp. – «Каждый год мы смотрим, какие устройства поддерживают новые функции».

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