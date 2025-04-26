В Черниговской области мужчину осудили за незаконную продажу оружия и боеприпасов

Обвиняемый незаконно сбыл два боевых автомата Калашникова и около 200 патронов.

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Осужден житель Нежина за незаконную продажу оружия. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Так, суд признал жителя города Нежин виновным в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Прокурор в суде доказал, что мужчина занимался приобретением и незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств на территории своего домохозяйства с целью их дальнейшей продажи.

Указывается, что в течение трех месяцев своей преступной деятельности обвиняемый незаконно сбыл два боевых автомата Калашникова и около 200 патронов.

Во время обысков в месте проживания и гараже злоумышленника были обнаружены и изъяты две наступательные осколочные ручные гранаты РГН и 120 патронов.

По результатам судебного разбирательства, выяснив все фактические обстоятельства и оценив предоставленные доказательства, Нежинский горрайонный суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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