Британські автори отримають компенсацію за використання їхніх творів для навчання штучного інтелекту

У Великій Британії запровадили ліцензію, щоб письменники і видавці отримувати плату за використання їхніх творів для тренування ШІ.

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У Великій Британії запустять колективну ліцензію для оплати авторам за використання їхніх творів для навчання штучного інтелекту. Про це повідомляє The Guardian.

Британські організації з ліцензування авторських прав оголосили про створення першої в країні колективної ліцензії, яка дозволить авторам отримувати компенсацію за використання їхніх творів для навчання генеративних моделей штучного інтелекту.

Очікується, що ліцензія буде доступна для розробників ШІ вже цього літа. Вона дозволить власникам авторських прав, які не мають можливості укладати індивідуальні угоди з компаніями, отримувати винагороду за використання їхніх робіт для навчання моделей.

Ліцензію розробляє Агенція з ліцензування авторських прав (Copyright Licensing Agency, CLA) за участі Служби ліцензування видавців (Publishers' Licensing Services, PLS) та Спілки ліцензування та збору авторських винагород (Authors' Licensing and Collecting Society, ALCS), що представляють інтереси видавців і авторів.

«Під час опитування минулого року наші учасники чітко дали зрозуміти, що очікують від нас дій щодо захисту своїх творів від неконтрольованого використання ШІ», — зазначила виконавча директорка ALCS Барбара Гейс. За її словами, 81% опитаних авторів висловили бажання долучитися до колективної ліцензійної програми, якщо вона забезпечить компенсацію.

Запровадження ліцензії стало відповіддю на обговорення урядової пропозиції дозволити вільне використання захищених авторським правом матеріалів для текстового та дата-майнінгу, якщо право власника не заявлено окремо. У ALCS наголосили, що нова ліцензія доводить: створення винятків із закону про авторське право є непотрібним і небажаним.

«Пропозиція уряду обмежує вибір, не гарантує авторам винагороди та не забезпечує прозорості у використанні їхніх робіт», — заявила Барбара Гейс.

Натомість колективна ліцензія, як пояснив генеральний директор CLA Мет Пфлегер, забезпечить ефективне ринкове рішення: «Наша мета — надати чіткий і законний механізм доступу до якісного контенту, який поважає авторські права і компенсує власникам прав використання їхніх робіт».

Поки що суми потенційних виплат авторам у рамках нової моделі не називаються — у ALCS зазначають, що зможуть озвучити конкретні цифри після переговорів із зацікавленими сторонами.

Генеральний директор PLS Том Вест додав, що радий підтримати важливу ініціативу, яка має створити справедливу, прозору та стійку систему використання контенту в епоху розвитку штучного інтелекту.

У США, де аналогічні дебати також набирають обертів, автори і видавці вже подали низку позовів проти компаній на кшталт Meta і OpenAI за порушення авторських прав через використання їхніх творів без дозволу.

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