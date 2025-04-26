Британские авторы получат компенсацию за использование их произведений для обучения искусственного интеллекта

В Великобритании была введена лицензия, чтобы писатели и издатели получали плату за использование их произведений для тренировки ИИ.

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В Великобритании запустят коллективную лицензию для оплаты авторам за использование их произведений для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

Британские организации по лицензированию авторских прав объявили о создании первой в стране коллективной лицензии, которая позволит авторам получать компенсацию за использование их произведений для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта.

Ожидается, что лицензия станет доступной для разработчиков ИИ уже этим летом. Она позволит обладателям авторских прав, которые не имеют возможности заключать индивидуальные соглашения с компаниями, получать вознаграждение за использование их работ для обучения моделей.

Лицензию разрабатывает Агентство по лицензированию авторских прав (Copyright Licensing Agency, CLA) при участии Службы лицензирования издателей (Publishers' Licensing Services, PLS) и Общества лицензирования и сбора авторских вознаграждений (Authors' Licensing and Collecting Society, ALCS), представляющих интересы издателей и авторов.

«Во время опроса в прошлом году наши участники ясно дали понять, что ожидают от нас действий по защите своих произведений от неконтролируемого использования ИИ», — отметила исполнительный директор ALCS Барбара Хейс. По ее словам, 81% опрошенных авторов выразили желание присоединиться к коллективной лицензионной программе, если она обеспечит компенсацию.

Введение лицензии стало ответом на обсуждение правительственного предложения разрешить свободное использование материалов, защищенных авторским правом, для текстового и дата-майнинга, если правообладатель не заявит возражение. В ALCS подчеркнули, что новая лицензия доказывает: создание исключений из закона об авторском праве является ненужным и нежелательным.

«Правительственное предложение ограничивает выбор, не гарантирует авторам вознаграждения и не обеспечивает прозрачности в использовании их работ», — заявила Барбара Хейс.

В то же время коллективная лицензия, как объяснил генеральный директор CLA Мэт Пфлегер, обеспечит эффективное рыночное решение: «Наша цель — предоставить четкий и законный механизм доступа к качественному контенту, который уважает авторские права и компенсирует правообладателям использование их произведений».

Пока суммы возможных выплат авторам в рамках новой модели не озвучиваются — в ALCS отмечают, что смогут дать точный ответ после переговоров с потенциальными лицензиатами.

Генеральный директор PLS Том Вест добавил, что рад поддержать важную инициативу, направленную на создание справедливой, прозрачной и устойчивой системы использования контента в эпоху развития искусственного интеллекта.

В США, где аналогичные дебаты также набирают обороты, авторы и издатели уже подали ряд исков против компаний, таких как Meta и OpenAI, за нарушение авторских прав через использование их произведений без разрешения.

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