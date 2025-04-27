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Toyota Motor може викупити свого «брата» за $42 мільярда

21:24, 27 квітня 2025
Toyota Motor планує викупити Toyota Industries за $42 мільярди: на горизонті історична угода.
Toyota Motor може викупити свого «брата» за $42 мільярда
Джерело фото: Christina Telep / Unsplash
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Компанія Toyota Motor заявила, що вивчає можливість інвестування в потенційний викуп ключового постачальника запчастин Toyota Industries, – викуп, який, як повідомляється, може коштувати 42 мільярди доларів. Про це пише Reuters.

«Зараз ми вивчаємо різні можливості, включаючи часткові інвестиції», — сказав автовиробник у заяві на Токійській фондовій біржі після повідомлень про можливий викуп.

Анонімні джерела сказали ЗМІ, що якщо компанія Toyota Industries стане приватною, це допоможе покращити корпоративне управління групи Toyota, оскільки перехресне володіння акціями буде ліквідовано.

Станом на вересень минулого року Toyota володіла 24% Toyota Industries, тоді як Toyota Industries володіла 9,07% Toyota і 5,41% Denso – це ще один ключовий постачальник Toyota.

Toyota Industries, колишня Toyoda Automatic Loom Works, була заснована в 1926 році Сакічі Тойодою для виробництва автоматичних ткацьких верстатів. У компанії було створено автомобільний підрозділ, який пізніше виділився під назвою Toyota Motor. Toyota Industries є великим виробником вилкових навантажувачів, виробляє позашляховик RAV4 для Toyota Motor, а також двигуни.

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