Toyota Motor может выкупить своего «брата» за $42 миллиарда

Toyota Motor планирует выкупить Toyota Industries за $42 миллиарда: на горизонте историческое соглашение.

Источник фото: Christina Telep / Unsplash

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Компания Toyota Motor заявила, что изучает возможность инвестирования в потенциальный выкуп ключевого поставщика запчастей Toyota Industries, — выкуп, который, как сообщается, может стоить 42 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters.

«Сейчас мы изучаем различные возможности, включая частичные инвестиции», — сказал автопроизводитель в заявлении на Токийской фондовой бирже после сообщений о возможном выкупе.

Анонимные источники сообщили СМИ, что если компания Toyota Industries станет частной, это поможет улучшить корпоративное управление группы Toyota, поскольку перекрёстное владение акциями будет ликвидировано.

По состоянию на сентябрь прошлого года Toyota владела 24% Toyota Industries, тогда как Toyota Industries владела 9,07% Toyota и 5,41% Denso — ещё одного ключевого поставщика Toyota.

Toyota Industries, бывшая Toyoda Automatic Loom Works, была основана в 1926 году Сакичи Тойодой для производства автоматических ткацких станков. В компании было создано автомобильное подразделение, которое позже выделилось под названием Toyota Motor. Toyota Industries является крупным производителем вилочных погрузчиков, выпускает внедорожник RAV4 для Toyota Motor, а также двигатели.

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