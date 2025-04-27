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Пенсионный фонд напомнил условия назначения пенсии лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

14:58, 27 апреля 2025
Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначаются государственная и дополнительная пенсии.
Пенсионный фонд напомнил условия назначения пенсии лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
Фото: kg.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с УМЕНЬШЕНИЕМ пенсионного возраста. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет):

для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

  • возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения;
  • при наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжёлыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин — 10 лет и более, у женщин — 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года;
  • при наличии стажа работы с вредными и тяжёлыми условиями труда по Списку № 2 (у мужчин — 12 лет 6 месяцев и более, у женщин — 10 лет и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

для пострадавших от Чернобыльской катастрофы:

  • возраст выхода на пенсию уменьшается от 2 до 10 лет в зависимости от зоны радиационного загрязнения, где проживало/работало лицо, и продолжительности проживания/работы;
  • при наличии стажа на подземных работах по Списку № 1 — пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года;
  • при наличии стажа по Списку № 2 — пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Размер пенсии по возрасту рассчитывается по общим правилам согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависит от продолжительности страхового стажа и величины заработной платы лица.

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ назначаются лицам с инвалидностью, у которых установлен причинно-следственный связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах или из заработной платы, определённой из пятикратного размера минимальной заработной платы (по формуле).

С 01.03.2025 минимальные размеры пенсии по инвалидности не могут быть ниже:

  • для инвалидов I группы — 9 855,71 грн;
  • для инвалидов II группы — 7 884,57 грн;
  • для инвалидов III группы — 6 077,70 грн;
  • для детей с инвалидностью — 6 077,70 грн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ, размер которой зависит от категории пострадавших, устанавливается к государственным пенсиям по возрасту или инвалидности:

Для лиц категории 1:

  • из числа участников ликвидации последствий аварии: инвалидам I группы — 474,5 грн; II группы — 379,6 грн; III группы — 284,7 грн;
  • другим лицам с инвалидностью, у которых установлен причинно-следственный связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой: инвалидам I группы — 341,64 грн; II группы — 227,76 грн; III группы — 170,82 грн.

Для лиц категорий 2–4:

  • 2 категория — 170,82 грн;
  • 3 категория — 113,88 грн;
  • 4 категория — 56,94 грн.

Для детей с инвалидностью, а также больных лучевой болезнью вследствие Чернобыльской катастрофы — 170,82 грн.

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ, независимо от закона, по которому назначалась пенсия, для инвалидов-ликвидаторов с 01.03.2025 не может быть ниже:

  • для инвалидов I группы — 17 486,60 грн;
  • для инвалидов II группы — 13 989,28 грн;
  • для инвалидов III группы — 10 491,96 грн.

В случае смерти кормильца, который относился к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается ПЕНСИЯ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА.

Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может рассчитываться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, либо из заработной платы, определённой из пятикратного размера минимальной заработной платы (по формуле).

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