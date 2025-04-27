Пенсионный фонд напомнил условия назначения пенсии лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с УМЕНЬШЕНИЕМ пенсионного возраста. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет):
для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
для пострадавших от Чернобыльской катастрофы:
Размер пенсии по возрасту рассчитывается по общим правилам согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависит от продолжительности страхового стажа и величины заработной платы лица.
ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ назначаются лицам с инвалидностью, у которых установлен причинно-следственный связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах или из заработной платы, определённой из пятикратного размера минимальной заработной платы (по формуле).
С 01.03.2025 минимальные размеры пенсии по инвалидности не могут быть ниже:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ, размер которой зависит от категории пострадавших, устанавливается к государственным пенсиям по возрасту или инвалидности:
Для лиц категории 1:
Для лиц категорий 2–4:
Для детей с инвалидностью, а также больных лучевой болезнью вследствие Чернобыльской катастрофы — 170,82 грн.
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ, независимо от закона, по которому назначалась пенсия, для инвалидов-ликвидаторов с 01.03.2025 не может быть ниже:
В случае смерти кормильца, который относился к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается ПЕНСИЯ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА.
Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может рассчитываться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, либо из заработной платы, определённой из пятикратного размера минимальной заработной платы (по формуле).
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