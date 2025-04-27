До минус 5 градусов — украинцев предупредили о заморозках

Ночью 28 и 29 апреля ожидаются заморозки.

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Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что ночью 28 и 29 апреля в восточных (28 апреля также в северных и центральных) областях заморозки в воздухе 0-3°.

Отмечается, что объявлен II уровень опасности, оранжевый.

28 апреля в южной части и западных областях, 29 апреля по всей Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°.

«I уровень опасности, желтый. Заморозки нанесут ущерб раннецветущим плодовыми деревьям», — добавили в ведомстве.

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