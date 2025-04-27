До мінус 5 градусів — українців попередили про заморозки

Вночі 28 та 29 квітня очікуються заморозки.

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Український гідрометеорологічний центр повідомив, що вночі 28 та 29 квітня у східних (28 квітня й у північних та центральних) областях заморозки в повітрі 0-3°.

Зазначається, шо оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

28 квітня у південній частині та західних областях, 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

«І рівень небезпечності, жовтий. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», - додали у відомстві.

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