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Білий дім привітав з днем «Зоряних війн» портретом Трампа зі світловим мечем, фото

14:21, 5 травня 2025
Білий дім опублікував фото Дональда Трампа в образі героя саги, згенероване штучним інтелектом.
Білий дім привітав з днем «Зоряних війн» портретом Трампа зі світловим мечем, фото
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Білий дім на офіційному аккаунті опублікував привітання з Днем «Зоряних війн» із зображенням президента Дональда Трампа зі світловим мечем.

4 травня вважається неофіційним святом для шанувальників культової фантастичної саги Джорджа Лукаса «Зоряні війни».

Цю дату обрали через знамениту цитату з цього всесвіту: «May the Force be with you», що перекладається як «Хай буде з тобою Сила», яку фанати обіграють як «May the fourth be with you» (англ. fourth — четвертий і May — травень).

«Щасливого 4 травня всім, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються за те, щоб повернути лордів-ситхів, убивць, наркобаронів, небезпечних в'язнів та відомих членів банди MS-13 назад у нашу Галактику. Ви не повстанці - ви Імперія», — йдеться у публікації Білого дому в Х.

Також до посту додали портрет Трампа, згенерований штучним інтелектом.

На ньому президент США стоїть зі світловим мечем, а позаду нього два орли та прапор країни.

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США Дональд Трамп

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