Заплановані важливі зустрічі — Володимир Зеленський прибув з візитом до Чехії, відео

У Чехії заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом та прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій.

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У неділю, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом у Чехію.

Заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом та прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою.

«Найголовніше – наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни», - повідомив Глава держави.

У свою чергу Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine – важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України.

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