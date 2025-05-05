Американський дім у Києві, який призупиняв роботу в лютому, відновив діяльність

Американський дім адмініструється IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

Фото: America House Kyiv

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У Києві 5 травня відновив роботу Американський дім, який призупиняв діяльність на початку лютого 2025 року. «Ми повернулися! America House Kyiv знову відкрито», повідомили там.

Нагадаємо, через Посольство США в Україні Американський дім адмініструється міжнародною громадською організацією IREX.

Відповідно до даних фінансових звітів, IREX отримує кошти від Державного департаменту США (DOS), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інших федеральних агентств і джерел приватного сектора. Приблизно 84% та 81% коштів, отриманих у 2023 та 2022 роках, включно з часткою витрат, відповідно, були отримані через винагороди від уряду США.

Після указу Дональда Трампа про призупинення фінансування USAID Американський дім оголосив про призупинення роботу, але тепер відновлює її.

Нагадаємо, 5 травня до Києва прибула нова тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Автор: Наталя Мамченко

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