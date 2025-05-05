Американский дом в Киеве, приостановивший работу в феврале, возобновил деятельность

В Киеве 5 мая возобновил работу Американский дом, который приостанавливал деятельность в начале февраля 2025 года. «Мы вернулись! America House Kyiv снова открыт», сообщили там.
Напоминаем, через Посольство США в Украине Американский дом администрируется международной общественной организацией IREX.
Согласно данным финансовых отчетов, IREX получает средства от Государственного департамента США (DOS), Агентства США по международному развитию (USAID), других федеральных агентств и источников частного сектора. Примерно 84% и 81% средств, полученных в 2023 и 2022 годах, включая долю расходов, соответственно, были получены через вознаграждения от правительства США.
После указа Дональда Трампа о приостановлении финансирования USAID Американский дом объявил о приостановлении работы, но теперь возобновляет ее.
Напоминаем, 5 мая в Киев прибыла новая временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.
Автор: Наталя Мамченко
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