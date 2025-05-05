Американский дом в Киеве, приостановивший работу в феврале, возобновил деятельность

Американский дом администрируется IREX, которая получала средства от Государственного департамента США и USAID.

Фото: America House Kyiv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 5 мая возобновил работу Американский дом, который приостанавливал деятельность в начале февраля 2025 года. «Мы вернулись! America House Kyiv снова открыт», сообщили там.

Напоминаем, через Посольство США в Украине Американский дом администрируется международной общественной организацией IREX.

Согласно данным финансовых отчетов, IREX получает средства от Государственного департамента США (DOS), Агентства США по международному развитию (USAID), других федеральных агентств и источников частного сектора. Примерно 84% и 81% средств, полученных в 2023 и 2022 годах, включая долю расходов, соответственно, были получены через вознаграждения от правительства США.

После указа Дональда Трампа о приостановлении финансирования USAID Американский дом объявил о приостановлении работы, но теперь возобновляет ее.

Напоминаем, 5 мая в Киев прибыла новая временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.