НААУ підготувала дайджест судової практики у сфері містобудування

19:09, 5 травня 2025
Представлено дайджест судової практики у сфері містобудування за І кварталі 2025 року.
Національна Асоціація Адвокатів України підготувала дайджест судової практики у сфері містобудування за І кварталі 2025 року підготував Комітет НААУ з питань будівельного права.
Збірник містить висновки Верховного Суду, зокрема:
- депутат місцевої ради є належним ініціатором перевірки державного архітектурно-будівельного контролю;
- процедурні порушення не повинні легалізувати сутнісні порушення ДАБК, якщо вони доведені;
- цільове призначення земельної ділянки має переважне значення над містобудівною документацією місцевого рівня для видання будівельного паспорта;
- новий замовник набуває права на проектну документацію – будівельний паспорт і може оскаржити рішення про його скасування в суді;
- для видання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (МУО) головне - цільове призначення землі;
- ОСББ - належний позивач і захисник у суді прав інтересів співвласників у багатоквартирному будинку;
- місцева рада може оскаржити МУО, видані її виконкомом, водночас, виконком не може скасовувати власне рішення про видання МУО;
- припинення права на будівництво та скасування повідомлень і декларацій, поданих до 01.06.2020, можливе тільки у судовому порядку;
- при самочинному будівництві перевіряється об'єкт, а не суб'єкт, якого належить встановити під час проведення перевірки;
- будівництво вважається самочинним, якщо для проектування не отримувалися МУО.
Усього у дайджесті є посилання на 18 судових рішень.
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