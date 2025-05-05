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НААУ підготувала дайджест судової практики у сфері містобудування

19:09, 5 травня 2025
Представлено дайджест судової практики у сфері містобудування за І кварталі 2025 року.
НААУ підготувала дайджест судової практики у сфері містобудування
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Національна Асоціація Адвокатів України підготувала дайджест судової практики у сфері містобудування за І кварталі 2025 року підготував Комітет НААУ з питань будівельного права.

Збірник містить висновки Верховного Суду, зокрема:

  • депутат місцевої ради є належним ініціатором перевірки державного архітектурно-будівельного контролю;
  • процедурні порушення не повинні легалізувати сутнісні порушення ДАБК, якщо вони доведені;
  • цільове призначення земельної ділянки має переважне значення над містобудівною документацією місцевого рівня для видання будівельного паспорта;
  • новий замовник набуває права на проектну документацію – будівельний паспорт і може оскаржити рішення про його скасування в суді;
  • для видання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (МУО) головне - цільове призначення землі;
  • ОСББ - належний позивач і захисник у суді прав інтересів співвласників у багатоквартирному будинку;
  • місцева рада може оскаржити МУО, видані її виконкомом, водночас, виконком не може скасовувати власне рішення про видання МУО;
  • припинення права на будівництво та скасування повідомлень і декларацій, поданих до 01.06.2020, можливе тільки у судовому порядку;
  • при самочинному будівництві перевіряється об'єкт, а не суб'єкт, якого належить встановити під час проведення перевірки;
  • будівництво вважається самочинним, якщо для проектування не отримувалися МУО.

Усього у дайджесті є посилання на 18 судових рішень.

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Верховний Суд судова практика НААУ

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