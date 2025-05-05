НААУ подготовила дайджест судебной практики в сфере градостроительства

Представлен дайджест судебной практики в сфере градостроительства за I квартал 2025 года.

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Национальная ассоциация адвокатов Украины подготовила дайджест судебной практики в сфере градостроительства за I квартал 2025 года, подготовленный Комитетом НААУ по вопросам строительного права.

Сборник содержит выводы Верховного Суда, в частности:

депутат местного совета является надлежащим инициатором проверки государственного архитектурно-строительного контроля;

процессуальные нарушения не должны легализовать существенные нарушения ГАСК, если они доказаны;

целевое назначение земельного участка имеет преимущественное значение над градостроительной документацией местного уровня для выдачи строительного паспорта;

новый заказчик приобретает право на проектную документацию — строительный паспорт и может оспаривать решение об его отмене в суде;

для выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка (ГУО) главное — целевое назначение земли;

ОСМД — надлежащий истец и защитник в суде прав и интересов совладельцев в многоквартирном доме;

местный совет может оспаривать ГУО, выданные его исполкомом, при этом исполком не может отменить собственное решение о выдаче ГУО;

прекращение права на строительство и отмена уведомлений и деклараций, поданных до 01.06.2020, возможно только в судебном порядке;

при самовольном строительстве проверяется объект, а не субъект, который должен быть установлен в ходе проверки;

строительство считается самовольным, если для проектирования не получались ГУО.

Всего в дайджесте содержатся ссылки на 18 судебных решений.

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