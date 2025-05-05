НААУ подготовила дайджест судебной практики в сфере градостроительства

19:09, 5 мая 2025
Представлен дайджест судебной практики в сфере градостроительства за I квартал 2025 года.
Национальная ассоциация адвокатов Украины подготовила дайджест судебной практики в сфере градостроительства за I квартал 2025 года, подготовленный Комитетом НААУ по вопросам строительного права.
Сборник содержит выводы Верховного Суда, в частности:
- депутат местного совета является надлежащим инициатором проверки государственного архитектурно-строительного контроля;
- процессуальные нарушения не должны легализовать существенные нарушения ГАСК, если они доказаны;
- целевое назначение земельного участка имеет преимущественное значение над градостроительной документацией местного уровня для выдачи строительного паспорта;
- новый заказчик приобретает право на проектную документацию — строительный паспорт и может оспаривать решение об его отмене в суде;
- для выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка (ГУО) главное — целевое назначение земли;
- ОСМД — надлежащий истец и защитник в суде прав и интересов совладельцев в многоквартирном доме;
- местный совет может оспаривать ГУО, выданные его исполкомом, при этом исполком не может отменить собственное решение о выдаче ГУО;
- прекращение права на строительство и отмена уведомлений и деклараций, поданных до 01.06.2020, возможно только в судебном порядке;
- при самовольном строительстве проверяется объект, а не субъект, который должен быть установлен в ходе проверки;
- строительство считается самовольным, если для проектирования не получались ГУО.
Всего в дайджесте содержатся ссылки на 18 судебных решений.
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