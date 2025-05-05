В Кривом Роге мужчина ударил бывшую на остановке — как его наказал суд

Обвиняемому назначили наказание в виде общественных работ сроком 80 часов.

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В Кривом Роге суд наказал мужчину, ударившего свою бывшую сожительницу. Приговор по делу №211/4155/25 вынес Долгинцевский районный суд города Кривой Рог.

Согласно материалам дела, между обвиняемым и потерпевшей произошел словесный конфликт на остановке общественного транспорта.

Во время ссоры мужчина схватил женщину за волосы, наклонил ее и ударил головой. Женщина упала, но не получила травм.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина работает слесарем в АО «Укрзализныця» и воспитывает ребенка — суд учел это как смягчающие обстоятельства.

Проанализировав все материалы дела, суд признал его виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК Украины, и назначил наказание в виде 80 часов общественных работ.

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