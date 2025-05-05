Туристы уцелели после крушения самолета в джунглях и на 36 часов попали в ловушку аллигаторов и анаконды

Пять человек, среди который был ребенок, провели 36 часов на крыше самолета среди хищников.

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В Боливии группа пассажиров чудом выжила после аварийной посадки небольшого самолета в заболоченной местности Амазонии, проведя 36 часов на крыше воздушного судна, окруженные хищниками. Об этом сообщает The Telegraph.

На борту находились три женщины, ребенок и 29-летний пилот. Самолет исчез с радаров вскоре после вынужденной посадки вблизи реки Итаномас - и только через 48 часов его обнаружили рыбаки.

Выживание в джунглях стало настоящим испытанием: пассажиры оказались в ловушке среди аллигаторов, которые подплывали к самолету, и анаконды, замеченной в болоте. Пилот считает, что хищников отпугнул запах топлива, которое вытекало из бака.

Группа не получила серьезных травм. В течение двух суток они держались благодаря шоколаду и маниоковой муке, ведь вода вокруг была непригодной для питья.

После исчезновения самолета Министерство обороны и Воздушные силы Боливии начали масштабную поисковую операцию. Всех спасенных доставили в город Тринидад на борту военного вертолета. Их состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

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