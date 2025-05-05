Туристи уціліли після аварії літака в джунглях і на 36 годин потрапили в пастку алігаторів і анаконди

П’ятеро людей, серед який була дитина, провели 36 годин на даху літака серед хижаків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Болівії група пасажирів дивом вижила після аварійної посадки невеликого літака в заболоченій місцевості Амазонії, провівши 36 годин на даху повітряного судна, оточені хижаками. Про це повідомляє The Telegraph.

На борту перебували троє жінок, дитина та 29-річний пілот. Літак зник із радарів невдовзі після вимушеної посадки поблизу річки Ітаномас — і лише через 48 годин його виявили рибалки.

Виживання у джунглях стало справжнім випробуванням: пасажири опинилися в пастці серед алігаторів, які підпливали до літака, та анаконди, поміченої в болоті. Пілот вважає, що хижаків відлякав запах пального, яке витікало з бака.

Група не зазнала серйозних травм. Упродовж двох діб вони трималися завдяки шоколаду та маніоковому борошну, адже вода навколо була непридатною для пиття.

Після зникнення літака Міністерство оборони та Повітряні сили Болівії розпочали масштабну пошукову операцію. Усіх врятованих доправили до міста Тринідад на борту військового гелікоптера. Їхній стан нині оцінюється як задовільний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.