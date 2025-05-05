У Кривому Розі чоловік ударив колишню на зупинці — як його покарав суд

Обвинуваченому призначили покарання у вигляді громадських робіт на строк 80 годин.

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У Кривому Розі суд покарав чоловіка, який вдарив свою колишню співмешканку. Вирок у справі №211/4155/25 виніс Довгинцівський районний суд міста Кривий Ріг.

У матеріалах справи вказується, що між обвинуваченим та потерпілою стався словесний конфлікт на зупинці громадського транспорту.

Під час сварки чоловік схопив жінку за волосся, після чого нахилив і вдарив головою. Жінка впала, але не травмувалася.

Так, під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та позкаявся. Чоловік працює слюсарем в АТ «Укрзалізниця» та утримує дитину — суд врахував це як обставини, що пом'якшують покарання.

Суд проаналізував усі матеріали справи та ухвалив визнати винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 126 КК України та призначити йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 80 годин.

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