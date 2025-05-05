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КПК не визначає обов'язковою умовою затримання особи відеофіксацію та участь захисника і понятих – Верховний Суд

10:58, 5 травня 2025
Також Верховний Суд вказав, що КПК не ставить перед поліцейським вимоги вже в момент затримання переконатися поза розумним сумнівом у тому, що особа, яку він підозрює у вчиненні злочину, насправді його вчинила.
КПК не визначає обов'язковою умовою затримання особи відеофіксацію та участь захисника і понятих – Верховний Суд
Фото: Вечірній Київ
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Кримінальний процесуальний кодекс не визначає обов'язковою умовою затримання особи відеофіксацію та участь захисника й понятих і не ставить перед поліцейським вимоги вже в момент затримання переконатися поза розумним сумнівом у тому, що особа, яку він підозрює у вчиненні злочину, насправді його вчинила. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 19 березня 2025 року по справі 208/2509/22.

Позиція Верховного Суду

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 187 КК. У касаційній скарзі захисник вказує про порушення норм кримінального процесуального закону під час затримання підзахисного.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що затримання є комплексною слідчою (розшуковою) дією, яка включає в себе як безпосереднє фізичне обмеження у можливості пересування затриманої особи, так і обшук затриманого й процесуальні дії – повідомлення захисника з центру надання правової допомоги, близького родича затриманого тощо.

Понад те, протокол затримання засудженого свідчить про дотримання органом досудового розслідування вимог КПК – обшук затриманого проводився у присутності понятих, що вони підтвердили у судовому засіданні, процесуальні права засудженого на повідомлення захисника та близького родича були реалізовані, заяв та зауважень до протоколу від затриманого не надходило.

Між тим, КПК не визначає обов'язковою умовою затримання обвинуваченого відеофіксацію, так само як і участь захисника та понятих з самого початку затримання. Закон не ставить перед поліцейським вимоги вже в момент затримання переконатися поза розумним сумнівом у тому, що особа, яку він підозрює у вчиненні злочину, насправді його вчинила. Для цього існують наступні стадії кримінального провадження, під час яких обґрунтованість підозри може бути підтверджена або спростована.

Саме фактичне затримання особи без участі захисника не є порушенням вимог кримінального процесуального закону стосовно реалізації права на захист. Вимога присутності захисника в ході затримання не передбачена положеннями КПК, Конституції України чи міжнародних договорів України. Зокрема приписи статей 207, 208 КПК не містять вимог забезпечити обов’язкову участь адвоката під час фактичного затримання.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд поліція КПК

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