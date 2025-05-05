УПК не определяет обязательным условием задержания лица видеофиксацию, участие защитника и понятых – Верховный Суд

Также Верховный Суд указал, что УПК не ставит перед полицейским требования уже в момент задержания убедиться вне разумного сомнения в том, что лицо, которое он подозревает в совершении преступления, действительно его совершило.

Фото: Вечірній Київ

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Уголовный процессуальный кодекс не определяет обязательным условием задержания лица видеофиксацию, участие защитника и понятых и не ставит перед полицейским требования уже в момент задержания убедиться вне разумного сомнения в том, что лицо, которое он подозревает в совершении преступления, действительно его совершило. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 19 марта 2025 года по делу № 208/2509/22.

Позиция Верховного Суда

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 187 УК. В кассационной жалобе защитник указывает на нарушение норм уголовного процессуального закона во время задержания подзащитного.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что задержание является комплексным следственным (розыскным) действием, которое включает в себя как непосредственное физическое ограничение в возможности передвижения задержанного лица, так и обыск задержанного и процессуальные действия – уведомление защитника из центра предоставления правовой помощи, близкого родственника задержанного и т.д.

Более того, протокол задержания осужденного свидетельствует о соблюдении органом досудебного расследования требований УПК – обыск задержанного проводился в присутствии понятых, что они подтвердили в судебном заседании, процессуальные права осужденного на уведомление защитника и близкого родственника были реализованы, заявлений и замечаний к протоколу от задержанного не поступало.

При этом УПК не определяет обязательным условием задержания обвиняемого видеофиксацию, равно как и участие защитника и понятых с самого начала задержания. Закон не ставит перед полицейским требования уже в момент задержания убедиться вне разумного сомнения в том, что лицо, которое он подозревает в совершении преступления, действительно его совершило. Для этого существуют последующие стадии уголовного производства, в ходе которых обоснованность подозрения может быть подтверждена или опровергнута.

Само фактическое задержание лица без участия защитника не является нарушением требований уголовного процессуального закона относительно реализации права на защиту. Требование присутствия защитника в ходе задержания не предусмотрено положениями УПК, Конституции Украины или международных договоров Украины. В частности, положения статей 207, 208 УПК не содержат требований обеспечить обязательное участие адвоката во время фактического задержания.

Автор: Наталя Мамченко

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