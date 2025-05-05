Трамп поручил ввести 100% пошлины на иностранные фильмы

Свое решение Дональд Трамп аргументировал тем, что киноиндустрия США «умирает очень быстрой смертью».

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Президент Дональд Трамп объявил о намерениях ввести 100% тариф на фильмы, которые создаются другими странами и экспортируются в США.

Он заявил, что киноиндустрия в Америке "умирает очень быстрой смертью". По его словам, это происходит из-за "согласованных действий других государств", предлагающих "различные стимулы", чтобы переманить американских кинопроизводителей.

По его мнению, такие шаги не только снижают экономическую активность в США, но и представляют информационно-пропагандистскую угрозу.

"Я уполномочиваю Министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% пошлины на все фильмы, попадающие в нашу страну, произведенные за границей. Мы снова хотим, чтобы кино делали в Америке", - сообщил Трамп в Truth Social.

Напомним, что Дональд Трамп предположил, что может поддержать законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма о новых санкциях против России и 500% пошлины.

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