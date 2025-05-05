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Трамп доручив запровадити 100% мита на іноземні фільми

10:51, 5 травня 2025
Своє рішення Дональд Трамп аргументував тим, що кіноіндустрія США «помирає дуже швидкою смертю».
Трамп доручив запровадити 100% мита на іноземні фільми
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Президент Дональд Трамп оголосив про наміри запровадити 100% тариф на фільми, які створюють інші країни та експортують до США. 

Він заявив, що кіноіндустрія в Америці "вмирає дуже швидкою смертю". За його словами, це відбувається через "узгоджені дії інших держав", що пропонують "різні стимули", щоб переманити американських кіновиробників. 

На його думку, такі кроки не лише знижують економічну активність у США, а й становлять інформаційно-пропагандистську загрозу.

«Я уповноважую Міністерство торгівлі та торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці», — повідомив Трамп у Truth Social.

Нагадаємо, що Дональд Трамп припустив, що може підтримати законопроект сенатора-республіканця Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії та 500% мита.

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США Дональд Трамп

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