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Конец эры Skype – 5 мая завершается 20-летняя интернет-коммуникация

11:57, 5 мая 2025
Microsoft переводит пользователей в Teams.
Конец эры Skype – 5 мая завершается 20-летняя интернет-коммуникация
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5 мая 2025 года Microsoft окончательно закроет Skype, который более 20 лет был символом интернет-коммуникаций. Платформа, которая в 2000-х годах изменила способ общения людей по всему миру, будет переведена на корпоративную систему Teams. Об этом сообщает Independent.

Skype был основан в 2003 году датчанином Янусом Фрисом и шведом Никласом Зенстремом, став революционным продуктом, позволявшим пользователям бесплатно звонить через интернет. Уже к концу 2005 года платформа имела более 75 млн активных пользователей, а сам бренд стал синонимом интернет-звонков.

Популярность Skype привлекла внимание крупных корпораций. Сначала eBay купил сервис за 2,6 млрд долларов, а в 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 млрд долларов. Тогда количество ежемесячных пользователей Skype превышало 150 млн, а количество зарегистрированных аккаунтов достигало 663 млн.

Однако с появлением смартфонов Skype уже не смог удержать лидерство. Конкуренты вроде FaceTime, Zoom и Slack предложили более удобные мобильные приложения с расширенными возможностями для командной работы. Microsoft, запустив в 2017 году Teams, постепенно перенаправил ресурсы на новую платформу, оставляя Skype позади.

Несмотря на попытки восстановить популярность во время пандемии, технические проблемы Skype - задержки, сбои и устаревший код - оттолкнули пользователей. К 2020 году среднесуточная активность на платформе снизилась до 23 млн пользователей.

Несмотря на это, миллионы людей все еще используют Skype для дешевых международных звонков. Microsoft обещает автоматически перенести все данные, включая историю вызовов и персональные номера, в Teams. Однако пожилым пользователям придется привыкать к новому интерфейсу.

Создатель звукового бренда Skype, Питер Рейборн, признает, что платформа потеряла свою былую популярность, но останется в истории как сервис, объединявший людей через океан. «Лучше достойно попрощаться, чем существовать полуживым», - отметил он.

Хотя современные инструменты видеосвязи гораздо мощнее, эмоциональной связи, которую дарил Skype, им все же не хватает. Skype проложил путь для современных платформ, но его время как пионера в области видеосвязи подходит к концу.

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технологии Microsoft

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