ВАКС конфисковал авто Toyota Rav4 за 2 миллиона гривен у начальника отдела нотариата на Закарпатье

Антикорсуд признал необоснованными активы, принадлежащие начальнику отдела по нотариату в Закарпатской области, на сумму 2 миллиона гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы начальника отдела по вопросам нотариата в Закарпатской области на сумму 2 миллиона гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов руководителя отдела по вопросам нотариата в Закарпатской области Управления нотариата Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины на сумму 2 миллиона гривен и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация).

Отмечается, что в 2021 году должностное лицо приобрело денежные средства в размере 2 миллионов гривен, на которые впоследствии был куплен автомобиль «Toyota Rav4» 2023 года выпуска.

Однако анализ доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников показал невозможность приобретения этих активов из законных источников.

Выслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и полностью удовлетворил иск.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.