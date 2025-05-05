ВАКС конфіскував авто Toyota Rav4 за 2 мільйони гривень у начальника відділу нотаріату на Закарпатті

Антикорсуд визнав необґрунтованими активи, які належать начальнику відділу з питань нотаріату у Закарпатській області, на суму 2 мільйони гривень.

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Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, які належать начальнику відділу з питань нотаріату у Закарпатській області, на суму 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів керівника відділу з питань нотаріату у Закарпатській області Управління нотаріату Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України на суму 2 мільйони гривень та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Повідомляється, що службова особа у 2021 році набула грошові кошти в сумі 2 мільйони гривень, за які в подальшому придбала автомобіль «Toyota Rav4», 2023 року випуску.

Однак аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів встановлено неможливість набуття цих активів із законних джерел.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

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