Кінець ери Skype – 5 травня завершується 20-річна інтернет-комунікація

Microsoft переводить користувачів до Teams.

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5 травня 2025 року Microsoft остаточно закриє Skype, який більше 20 років був символом інтернет-комунікацій. Платформа, що у 2000-х роках змінила спосіб спілкування людей по всьому світу, буде переведена на корпоративну систему Teams. Про це повідомляє Independent.

Skype був заснований у 2003 році датчанином Янусом Фрісом і шведом Нікласом Зенстремом, ставши революційним продуктом, що дозволяв користувачам безкоштовно телефонувати через інтернет. Вже до кінця 2005 року платформа мала понад 75 млн активних користувачів, а сам бренд став синонімом інтернет-дзвінків.

Популярність Skype привернула увагу великих корпорацій. Спершу eBay купив сервіс за 2,6 млрд доларів, а 2011 року Microsoft придбала Skype за 8,5 млрд доларів. Тоді кількість щомісячних користувачів Skype перевищувала 150 млн, а кількість зареєстрованих акаунтів сягала 663 млн.

Однак з появою смартфонів Skype вже не зміг утримати лідерство. Конкуренти на кшталт FaceTime, Zoom та Slack запропонували зручніші мобільні додатки з розширеними можливостями для командної роботи. Microsoft, запустивши у 2017 році Teams, поступово перенаправив ресурси на нову платформу, залишаючи Skype позаду.

Незважаючи на спроби відновити популярність під час пандемії, технічні проблеми Skype — затримки, збої та застарілий код — відштовхнули користувачів. До 2020 року середньодобова активність на платформі знизилася до 23 млн користувачів.

Попри це, мільйони людей все ще використовують Skype для дешевих міжнародних дзвінків. Microsoft обіцяє автоматично перенести всі дані, включаючи історію викликів і персональні номери, до Teams. Проте літнім користувачам доведеться звикати до нового інтерфейсу.

Творець звукового бренду Skype, Пітер Рейборн, визнає, що платформа втратила свою колишню популярність, але залишиться в історії як сервіс, що об'єднував людей через океан. «Краще гідно попрощатися, ніж існувати напівживим», — зазначив він.

Хоча сучасні інструменти відеозв'язку набагато потужніші, емоційний зв'язок, який дарував Skype, їм все ж бракує. Skype проклав шлях для сучасних платформ, але його час як піонера в області відеозв'язку добігає кінця.

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