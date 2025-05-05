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Коли податкова може провести фактичну перевірку з питань трудових відносин — роз’яснення

19:46, 5 травня 2025
Підставою для фактичної перевірки, зокрема, є отримання або наявність інформації про те, що підприємство або особа використовує працю найманих працівників без належного оформлення трудових відносин.
Коли податкова може провести фактичну перевірку з питань трудових відносин — роз’яснення
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Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області пояснює, коли податкова може провести фактичну перевірку з питань трудових відносин

Зазначається, що відповідно до норм ПКУ фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування його господарських або інших об'єктів права власності. Таку перевірку здійснює контролюючий орган, у тому числі щодо дотримання роботодавцем законодавства стосовно укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами).

Фактична перевірка здійснюється за наявності підстав, передбачених п. 80.2 ст. 80 ПКУ, та без попередження платника податків (особи).

Так, підставами для фактичної перевірки є, зокрема наявність та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді зарплати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізособою підприємницької діяльності без державної реєстрації (п.п. 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 ПКУ).

У ДПС підкреслили, що оформлення трудових відносин роботодавцями з найманими працівниками забезпечує громадянам соціальні гарантії та своєчасні надходження до бюджетів.

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податкова

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