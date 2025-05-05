Когда налоговая может провести фактическую проверку по вопросам трудовых отношений — разъяснение

Основанием для фактической проверки, в частности, является получение или наличие информации о том, что предприятие или лицо использует работу наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

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Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области объясняет, когда налоговая может провести фактическую проверку по вопросам трудовых отношений.

Отмечается, что в соответствии с нормами НКУ фактической считается проверка, осуществляемая по месту фактического производства налогоплательщиком деятельности, расположение его хозяйственных или других объектов права собственности. Такую проверку осуществляет контролирующий орган, в том числе по соблюдению работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформлении трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

Фактическая проверка осуществляется при наличии оснований, предусмотренных п. 80.2 ст. 80 НКУ, и без предупреждения налогоплательщика (лица).

Так, основаниями для фактической проверки являются, в частности, наличие и/или получение в установленном законодательством порядке информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде зарплаты без уплаты налогов в бюджет, а также осуществление физлицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации (п.п. 80.2.7 п. 80.2).

В ГНС подчеркнули, что оформление трудовых отношений работодателями с наемными работниками обеспечивает гражданам социальные гарантии и своевременные поступления в бюджеты.

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