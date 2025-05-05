ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей в 5 судов

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначен вопрос о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Балаклейский районный суд Харьковской области — 3 судей;

в Великоалександровский районный суд Херсонской области — 2 судей;

в Желтоводский городской суд Днепропетровской области — 1 судьи;

в Херсонский городской суд Херсонской области — 3 судей;

в Шевченковский районный суд города Львова — 1 судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 28 мая в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме с приложением соответствующих документов.

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