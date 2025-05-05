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ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до 5 судів

21:49, 5 травня 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до 5 судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначено питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Балаклійського районного суду Харківської області – 3 суддів;

до Великоолександрівського районного суду Херсонської області – 2 суддів;

до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді;

до Херсонського міського суду Херсонської області – 3 суддів;

до Шевченківського районного суду міста Львова – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 28 травня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).      

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

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