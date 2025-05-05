Термінову евакуацію оголошено з двох міст Сумщини — Білопілля та Ворожби

Влада попереджає про зростання загроз для населення та закликає жителів щоденно виїжджати евакуаційними автобусами.

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У двох прикордонних населених пунктах Сумщини — Білопіллі та Ворожбі — оголошено обов’язкову евакуацію через зростання загроз для цивільного населення. Про це заявив начальник Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник.

«Прошу мешканців терміново евакуюватись у безпечне місце! Евакуаційні автобуси відправляються щодня о 8:00», — закликав Мельник.

Він також надав контакти для запису на евакуацію:

Оперативний черговий штабу евакуації Сумського району — +380 (50) 650 70 83

Евакуаційний штаб у Ворожбі — +38 (093) 533 45 00

Крім того, для тих, хто виїхав самостійно, у Сумах на вулиці Ковпака, 7 працює евакуаційний транзитний центр.

Там можна зареєструватися для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), оформити грошову допомогу та знайти житло.

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