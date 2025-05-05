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«Фіктивні діти» за $3500 – на Одещині викрили нову схему ухилення від мобілізації

22:54, 5 травня 2025
Організаторці схеми ухилення від мобілізації через фіктивне батьківство загрожує до 9 років ув'язнення.
«Фіктивні діти» за $3500 – на Одещині викрили нову схему ухилення від мобілізації
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Одеській області викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організувала 30-річна колишня секретарка міськрайонного суду. Жінка оформлювала фіктивні статуси багатодітних батьків для чоловіків, які хотіли уникнути призову. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України.

До протиправної діяльності вона залучила двох спільників — 30-річного співмешканця та 51-річну знайому. Їхнім завданням було пошук клієнтів та жінок із неповнолітніми дітьми, які за гроші погоджувалися підтвердити батьківство незнайомих чоловіків у суді. Вартість такої «послуги» сягала 3500 доларів, із яких жінки отримували по 500 доларів.

Використовуючи зв’язки з попередньої роботи, організаторка сприяла розгляду справ у судах за прискореною процедурою.

Слідчі Печерського управління поліції спільно з міграційною поліцією встановили всіх учасників схеми. Підозри оголошено трьом фігурантам угруповання та трьом жінкам, які надали неправдиві свідчення у суді.

Усім загрожує покарання за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

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Одеса мобілізація

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