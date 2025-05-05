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«Фиктивные дети» за $3500 – в Одесской области разоблачили новую схему уклонения от мобилизации

22:54, 5 мая 2025
Организатору схемы уклонения от мобилизации через фиктивное отцовство грозит до 9 лет заключения.
«Фиктивные дети» за $3500 – в Одесской области разоблачили новую схему уклонения от мобилизации
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Одесской области разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации, которую организовала 30-летняя бывшая секретарь горрайонного суда. Женщина оформляла фиктивные статусы многодетных родителей для мужчин, которые хотели избежать призыва. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины.

К противоправной деятельности она привлекла двух сообщников - 30-летнего сожителя и 51-летнюю знакомую. Их задачей был поиск клиентов и женщин с несовершеннолетними детьми, которые за деньги соглашались подтвердить отцовство незнакомых мужчин в суде. Стоимость такой «услуги» достигала 3500 долларов, из которых женщины получали по 500 долларов.

Используя связи с предыдущей работы, организатор способствовала рассмотрению дел в судах по ускоренной процедуре.

Следователи Печерского управления полиции совместно с миграционной полицией установили всех участников схемы. Подозрения объявлены трем фигурантам группировки и трем женщинам, которые дали ложные показания в суде.

Всем грозит наказание по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

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Одесса мобилизация

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