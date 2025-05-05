Срочная эвакуация объявлена ​​из двух городов Сумщины — Белополья и Ворожбы

Власти предупреждают о росте угроз для населения и призывают жителей ежедневно выезжать эвакуационными автобусами.

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В двух приграничных населённых пунктах Сумщины — Белополье и Ворожба — объявлена обязательная эвакуация из-за растущей угрозы для гражданского населения. Об этом заявил начальник Сумской районной военной администрации Михаил Мельник.

«Прошу жителей срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы отправляются ежедневно в 8:00», — призвал Мельник.

Он также предоставил контакты для записи на эвакуацию:

Оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района — +380 (50) 650 70 83

Эвакуационный штаб в Ворожбе — +38 (093) 533 45 00

Кроме того, для тех, кто выехал самостоятельно, в Сумах по адресу улица Ковпака, 7 работает эвакуационный транзитный центр.

Там можно зарегистрироваться для получения статуса внутренне перемещённого лица (ВПЛ), оформить денежную помощь и найти жильё.

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