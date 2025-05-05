В Україні розробляють Стратегію зайнятості населення

Стратегія розроблятиметься у кілька паралельних етапів.

Фото: me.gov.ua

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Міністерство економіки України повідомило, що працює над розробкою Стратегії зайнятості населення.

Зазначається, що її метою буде підтримка економічного розвитку шляхом зниження рівня безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць та підвищення гнучкості ринку. Перша робоча зустріч у форматі громадських обговорень відбулася 1 травня – зібрані пропозиції стануть аналітичним підґрунтям для Стратегії.

«Ринок праці України переживає серйозні виклики – від структурних змін в економіці і демографічного спаду до масової міграції через війну та впливу технологій.

Згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2025 році становитиме 10,9%.

За даними Державної служби зайнятості, у 2024 році 389 тис. людей офіційно зареєструвалися як безробітні, однак їх реальна кількість є значно вищою.

Така ситуація потребує комплексних рішень, які допоможуть людям знайти гідну роботу і відновити стабільність на ринку праці», - заявили у Мінекономіки.

«Відновлення ринку праці є одним із ключових завдань Уряду. Ми маємо значний потенціал серед ветеранів, жінок, молоді, людей з інвалідністю, яких необхідно активно залучати до ринку праці. Для цього ми розпочали розробку стратегії зайнятості, яка орієнтована не лише на оновлення правового поля, але й на зниження безробіття, боротьбу з неформальною зайнятістю та зміцнення соціального захисту», – прокоментувала Тетяна Бережна, заступниця Міністра економіки України.

На що буде спрямована майбутня стратегія зайнятості:

Створення нових робочих місць: підтримка МСП, залучення інвестицій, розвиток соціального підприємництва.

Професійна переорієнтація: можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку.

Забезпечення інклюзивності: гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю.

Реформа системи служби зайнятості: цифровізація публічних послуг, оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.

Стратегія розроблятиметься у кілька паралельних етапів:

Ґрунтовне дослідження ринку праці;

Відкриті консультації з усіма зацікавленими сторонами;

Формування концепції та розробка попереднього тексту;

Фіналізація тексту Стратегії.

Які подальші кроки?

Травень-червень 2025 року: 6 зустрічей у форматі робочих груп між представниками уряду, бізнесу, експертів, міжнародних партнерів та громадськості.

Червень 2025 року: презентація результатів дослідження ринку праці та попередньої концепції Стратегії.

Осінь 2025 року: фіналізація та публікація Стратегії зайнятості України.

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