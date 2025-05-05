В Украине разрабатывают Стратегию занятости населения

Стратегия будет разрабатываться в несколько параллельных этапов.

Фото: me.gov.ua

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Министерство экономики Украины сообщило, что работает над разработкой Стратегии занятости населения.

Указывается, что ее целью станет поддержка экономического развития за счет снижения уровня безработицы, обеспечения равного доступа к качественным рабочим местам и повышения гибкости рынка. Первая рабочая встреча в формате общественных обсуждений состоялась 1 мая — собранные предложения станут аналитической основой для Стратегии.

«Рынок труда Украины переживает серьезные вызовы — от структурных изменений в экономике и демографического спада до массовой миграции из-за войны и влияния технологий.

Согласно прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2025 году составит 10,9%.

По данным Государственной службы занятости, в 2024 году 389 тыс. человек официально зарегистрировались как безработные, однако их реальное количество значительно выше.

Такая ситуация требует комплексных решений, которые помогут людям найти достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда», — заявили в Минэкономики.

«Восстановление рынка труда — одна из ключевых задач Правительства. У нас есть значительный потенциал среди ветеранов, женщин, молодежи, людей с инвалидностью, которых необходимо активно привлекать к рынку труда. Для этого мы начали разработку стратегии занятости, которая ориентирована не только на обновление правового поля, но и на снижение безработицы, борьбу с неформальной занятостью и усиление социальной защиты», — прокомментировала Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины.

На что будет направлена будущая Стратегия занятости:

Создание новых рабочих мест: поддержка МСП, привлечение инвестиций, развитие социального предпринимательства.

Профессиональная переориентация: возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка.

Обеспечение инклюзивности: гибкие и дистанционные формы занятости для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью.

Реформа службы занятости: цифровизация публичных услуг, обновление Трудового кодекса, прозрачное взаимодействие с работодателями.

Этапы разработки Стратегии:

Комплексное исследование рынка труда;

Открытые консультации со всеми заинтересованными сторонами;

Формирование концепции и разработка предварительного текста;

Финализация текста Стратегии.

Следующие шаги:

Май–июнь 2025 года: 6 рабочих встреч с участием представителей правительства, бизнеса, экспертов, международных партнеров и общественности.

Июнь 2025 года: презентация результатов исследования рынка труда и предварительной концепции Стратегии.

Осень 2025 года: финализация и публикация Стратегии занятости Украины.

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