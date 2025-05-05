На Донеччині командир батальйону організував схему оформлення фіктивних «бойових» виплат, — ДБР

Офіцер щомісяця вимагав по 40 тисяч гривень від підлеглих за неправомірне нарахування доплат, погрожуючи відправленням «на нуль».

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На Донеччині затримали командира батальйону однієї з бригад, який організував схему оформлення фіктивних «бойових» виплат. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що офіцер вимагав від підлеглих щомісячні «відкати» по 40 тисяч гривень за нарахування підвищених виплат нібито за участь у бойових діях впродовж місяця.

Однак насправді військові не перебували в районі активного бою стільки часу. І, відповідно до порядку виплат, мали отримувати підвищені виплати виключно за час перебування на передовій.

«Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити, переведенням у піхоту та відправленням «на нуль», — зазначають в ДБР.

Тільки за березень 2025 року посадовець отримав майже 1 млн грн готівкою за фіктивні виплати. Стільки ж планував отримати й за квітень, однак був затриманий «на гарячому» – під час передачі йому чергової частини хабаря.

Зловмисника доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 млн грн.

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