В Донецкой области командир батальона организовал схему оформления фиктивных «боевых» выплат, — ГБР

Офицер ежемесячно требовал по 40 тысяч гривен от подчиненных за неправомерное начисление доплат, угрожая отправкой «на ноль».

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В Донецкой области задержан командир батальона одной из бригад, который организовал схему фиктивных «боевых» выплат. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что офицер требовал от подчинённых ежемесячные «откаты» по 40 тысяч гривен за начисление повышенных выплат якобы за участие в боевых действиях в течение месяца.

Однако, как выяснилось, военные не находились в зоне активных боёв всё это время. Согласно действующему порядку, надбавки полагаются только за период непосредственного пребывания на передовой.

«Командир угрожал тем, кто отказывался платить, переводом в пехоту и отправкой «на ноль», — отметили в ГБР.

Только за март 2025 года он получил почти 1 миллион гривен наличными за фиктивные начисления. Примерно такую же сумму он планировал получить и за апрель, однако был задержан с поличным при получении очередной части взятки.

Злоумышленника доставили в Киев, где ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряжённом с её вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в размере 49 миллионов гривен.

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