Під час повітряної тривоги іспити НМТ призупинятимуть — у Міносвіти пояснили, як діятимуть правила

Якщо тривога триває понад 2,5 години, абітурієнтам запропонують скласти іспит під час додаткової сесії в липні.

Фото: news.ztu.edu.ua

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В Україні призупинятимуть усі іспити Національного мультипредметного тесту (НМТ) під час повітряної тривоги. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телеканалу «Київ 24».

«На час повітряної тривоги всі тестування призупинятимуться. На цей час зупинятимуть облік часу тестування для абсолютно всіх вступників. Після цього ми беремо лише найнеобхідніші особисті речі і спускаємось в укриття», — пояснила Вакуленко.

За її словами, учасники залишатимуться в укритті до завершення тривоги.

У випадку, якщо тривога триває понад 2,5 години, абітурієнтам запропонують скласти іспит під час додаткової сесії в липні.

Водночас, як зауважила директорка УЦОЯО, минулого року багато вступників після тривалих тривог продовжували тестування в той самий день: «Якщо вступники готові працювати далі і працівники центру мають таку змогу, наприклад, якщо ходить громадський транспорт, — то вони часто просять, щоб тестування продовжувалось», — розповіла вона.

Основна сесія тестування відбудеться у травні. 7 травня в особисті електронні кабінети абітурієнтів надійдуть запрошення на НМТ. Іспити розпочнуться 14 травня.

Цьогоріч учасники складатимуть чотири предмети, з яких один — на вибір. Із собою слід мати документ, що посвідчує особу, та сертифікат учасника. На місці кожен матиме окрему зону для особистих речей, де залишатиме електронні пристрої, воду та їжу.

«Воду не можна тримати біля комп’ютера, щоб випадково не залити техніку, але можна підійти в будь-який момент і попити», — пояснила Вакуленко.

Тестування триватиме близько 4 годин і проходитиме в два етапи з 20-хвилинною перервою між ними. Спочатку — українська мова та математика, потім — історія України та четвертий предмет на вибір. У перерві можна буде відвідати туалет, перекусити або просто перепочити. При цьому вбиральнею дозволено скористатися і під час блоку тестування, але в такому разі це скоротить загальний час на виконання завдань.

«Все потрібне для тесту видаватимуть на місці, окрім ручки, перекуса і води», — додала Вакуленко.

Вона також підкреслила, що завдання для всіх учасників різні, тож шукати «злиті» варіанти у соцмережах немає сенсу.

«Я б не витрачала час на знаходження якихось завдань у тік-тоці. Щороку ми публікуємо приклади реальних тестів. Минулого року виклали два варіанти. Структура не змінилася, тож ознайомитись із форматом можна вже зараз», — підсумувала вона.

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